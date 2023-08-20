Петрушин оценил игру «Динамо» в матче с ЦСКА

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин после победы бело-голубых над ЦСКА (2:1) оценил игру команды.

«В конце игры, когда ЦСКА полез вперед, левый защитник армейцев начал так чудить, что бело-голубые и не один мяч могли забить. Был же еще выход три в два. Так что «Динамо» могло наказать ЦСКА еще на два мяча, это сто процентов. Игра «Динамо» без Захаряна? Смолов играл на этой позиции. Понятно, что он пенальти забил. Но я наблюдал за ним, у него такое количество брака в передачах! А ведь этот футболист выступает на позиции разыгрывающего, от него должны идти передачи. А у него сумасшедший брак. И ладно бы эти ошибки были у чужих ворот, когда игрок ищет острый ход. Он имеет право на ошибку. Но когда человек начинает выдумывать на своей половине поля, теряет мяч, и идет атака на твои ворота, этого я не понимаю. Он же не молодой пацан, и должен это понимать. Футболист с таким опытом не имеет права делать такие ошибки в передачах на этой позиции. Он ведь играет оттянутого нападающего, под Тюкавиным. Да, он выполняет большой объем работы, и в обороне играет слабо, но хотя бы в передачах не должен ошибаться», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После поражения от «Динамо» ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий на пятой строчке, по дополнительным показателям, но красно-белые еще не сыграли в 5-м туре. В воскресенье, 20 августа команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Зенитом».