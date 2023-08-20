Хохлов: «Чемпионат Испании подходит Захаряну»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Хороший город, хорошая команда. Испанский чемпионат, я думаю, ему подходит. Желаю ему удачи, — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.