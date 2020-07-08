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Петр Авен: «Хаотические изменения в «Спартаке» каждые полгода ничем не оправданы»

8 июля 2020, 20:21
Петр Авен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Петр Авен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Председатель совета директоров «Альфа-Банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен прокомментировал уход Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

— Все обычно ничего необычного и неожиданного в «Спартаке» не происходит, — заявил Авен. — Мы к этому уже привыкли.

— Может пора вам включиться?

— Нет, зачем? Пускай Леонид Арнольдович этим занимается.

— У этих изменений будут положительные последствия?

— Всегда надо надеяться и верить на лучшее. У болельщиков «Спартака» есть большая память, которая тоже внушает надежду. Ведь было хорошо, и есть шанс, что это вернется.

— Тедеско может покинуть клуб. Это будет правильно?

— Любому человеку надо давать время, чтобы делать команду. Хаотические изменения в «Спартаке» каждые полгода ничем не оправданы, несмотря ни на какой результат. Не смею давать Федуну советы, но я, безусловно, дал бы время. (Дмитрий Зеленов)

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