Голубович: «Мечтаю играть в топ-клубах — «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо»

Защитник «Химок» Петар Голубович признался, что хотел бы выступать за один из ведущих клубов России.

«Было бы отлично остаться в России и играть в премьер-лиге. Мне понравились последние шесть месяцев. Конечно, как и все футболисты в России, я мечтаю играть в топ-клубах — «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо». Кто бы этого не хотел? Понимаю, что пробиться туда сложно, но для этого мы каждый день и работаем», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».

28-летний защитник выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Контракт до лета 2024 года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.