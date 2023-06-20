Магкеев: «Я называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о том, как общается с нападающим клуба Артемом Дзюбой.

«Когда стало официально известно, что Дзюба переходит в «Локомотив», я обрадовался. Знал, что к нам едет сильный игрок. Его стиль игры не предполагает, что он должен много бегать. Мы шутим друг над другом, разряжаем обстановку. От Артема в этом плане достается всем, просто мало кто ему отвечает. Боятся? Да нет. Просто у нас молодая команда, а он опытный игрок», — приводит слова Магкеева Sport24.

Также 24-летний защитник рассказал, что Дзюба особо не шутит над полузащитником «Локомотива» Дмитрией Бариновым.

«Но вот, например, над Барой [Бариновым] Дзюба особо не шутит. А я Артему спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется (смеется). У нас нет запретных тем», — сказал Магкеев.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В мае 34-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

Магкеев является воспитанником академии «Локомотива». Контракт футболиста с железнодорожным клубом действует до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл в 26 матчах и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит», ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.