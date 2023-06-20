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Сегодня, 10:19

Магкеев: «Я называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется»

Магкеев рассказал, что называет Дзюбу старым дедом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о том, как общается с нападающим клуба Артемом Дзюбой.

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«Когда стало официально известно, что Дзюба переходит в «Локомотив», я обрадовался. Знал, что к нам едет сильный игрок. Его стиль игры не предполагает, что он должен много бегать. Мы шутим друг над другом, разряжаем обстановку. От Артема в этом плане достается всем, просто мало кто ему отвечает. Боятся? Да нет. Просто у нас молодая команда, а он опытный игрок», — приводит слова Магкеева Sport24.

Также 24-летний защитник рассказал, что Дзюба особо не шутит над полузащитником «Локомотива» Дмитрией Бариновым.

«Но вот, например, над Барой [Бариновым] Дзюба особо не шутит. А я Артему спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется (смеется). У нас нет запретных тем», — сказал Магкеев.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В мае 34-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

Магкеев является воспитанником академии «Локомотива». Контракт футболиста с железнодорожным клубом действует до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл в 26 матчах и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит», ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

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Источник: Sport24
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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