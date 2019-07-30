Первый выпуск "Z+" в сезоне – на матче "Спартака" и "Зенита"

Канал "Z+" вернется в эфир осенью. Как стало известно "СЭ", первый выпуск в сезоне-2019/20 зрители увидят 1 сентября – в день матча 8-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". Пока неизвестно, останется ли структура шоу прежней.

Напомним, весной "Зенит" запустил новый проект – "Z+". Интернет-шоу выходило во время топ-матчей петербургской команды и носило развлекательно-информационный характер. Первый выпуск вышел в эфир 17 марта в день игры "Спартака" с "Зенитом" (1:1) и завершился скандалом: ведущие и гости шоу использовали ненормативную лексику. После этого формат "Z+" изменился – он выходил на матчах "Локомотив" – "Зенит" (1:1, 7 апреля) и "Зенит" – ЦСКА (3:1, 12 мая). (Гоша Чернов)​

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