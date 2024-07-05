Милош Красич: «Чалов может перейти в «Ювентус» — шансы велики»
Бывший футболист «Ювентуса» Милош Красич поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова.
««Ювентус» — большая команда, надо много работать, чтобы там играть. В ЦСКА очень много талантливых игроков — мне очень понравился Файзуллаев. Не сомневаюсь, что у него большое будущее. И Федор Чалов со временем может перейти в «Ювентус». Думаю, шансы на то, что это произойдет, велики. Почему нет?» — приводит слова Красича «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 41 матч, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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