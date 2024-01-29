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Первый тренер Миранчуков: «Карьера близнецов могла сложиться эффективнее, но они однозначно талантливее Березуцких»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Первый тренер братьев Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков поделился мнением о карьере футболистов.

«Как только разняли братьев Миранчуков, «Локомотив» перестал бороться за трофеи. Нельзя близнецов разлучать! Все забывают про физиологию и не понимают, что оба стали хуже играть, так как не хватает друг друга на уровне генетики. Но однозначно братья Миранчуки талантливее Березуцких.
Гасперини спустил Лешу вниз, когда он был моложе. А если бы он взял в подмогу Антона, то братья тянули бы друг друга за уши, дополняли. Но всем наплевать на будущность и не думают о перспективах футболистов. Им нужен результат здесь и сейчас, но это не гуманно. Уверен, будь они в одном клубе, их судьба сложилась бы намного удачнее и эффективнее для них самих и нашей сборной. А оба они могут играть намного лучше. Европейцы, может, могут играть отдельно, а русские не такие — они особенные», — приводит Sport24 слова Воронкова.

В сезоне-2023/24 Алексей Миранчук забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 18 матчах за «Аталанту». У Антона Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 24 играх за «Локомотив».

Источник: Sport24
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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