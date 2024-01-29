Гришин: «Захарян сейчас сильнее Пиняева»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сравнил нынешний уровень полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Мы видим, что сейчас Захарян играет в Европе, а Пиняев только начинает свой путь. Арсен в России все доказал. Сейчас Захарян сильнее Пиняева. Все может поменяться через год. Пиняев пока играет не на ведущих ролях в «Локомотиве». В последних матчах Сергей получает мало игрового времени. В его адрес было слишком много хвалебных отзывов. Иногда «Локомотив» не замечает потери Пиняева», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

В сезоне-2023/24 Захарян сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Реал Сосьедад». У Пиняева 2 гола и 5 результативных передач в 25 играх за «Локомотив».