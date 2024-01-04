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Первый тренер Миранчуков пожелал Антону привести «Локомотив» к золотым медалям РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, рассказал, что хочет пожелать полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку в 2024 году.

«В 2024 году хочу пожелать всем профессиональным футболистам удачи, великих побед и свершений. Но особенно хочу выделить двух очень дорогих мне футболистов — Алексея и Антона Миранчуков, с которыми мне удалось поработать почти пять лет в маленьком городе Краснодарского края, прежде чем я помог им переехать в Москву, где они обрели свое профессиональное лицо. Конкретно Антону хочу пожелать выйти на максимальный спортивно-профессиональный уровень и привести «Локомотив» к победам и золотым медалям чемпионата России. Думаю, это возможно. Также хочу пожелать крепкого здоровья Антону, его семье и сыну Александру», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

28-летний Миранчук выступает за «Локомотив» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 24 матча, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchukov-zhelayu-antonu-privesti-lokomotiv-k-zoloty-m-medalyam-rpl/
Антон Миранчук
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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