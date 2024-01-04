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4 января, 23:20

Дьяков рассказал, будет ли следить за Олимпиадой в Париже

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Бывший футболиста «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, при каком условии будет следить за Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Я буду следить за Олимпиадой, если наши там будут выступать. Если наших спортсменов там не будет, то за суперинтересными соревнованиями. Без россиян не так пристально буду следить», — приводит Vprognoze.ru слова Дьякова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже летом 2024 года. МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: vprognoze.ru
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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