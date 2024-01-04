Дьяков рассказал, будет ли следить за Олимпиадой в Париже

Бывший футболиста «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, при каком условии будет следить за Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Я буду следить за Олимпиадой, если наши там будут выступать. Если наших спортсменов там не будет, то за суперинтересными соревнованиями. Без россиян не так пристально буду следить», — приводит Vprognoze.ru слова Дьякова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже летом 2024 года. МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.