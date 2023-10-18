Первый тренер Соболева: «В лагере мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об отстранении игрока от тренировок красно-белых.

«У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально. В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так. Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», — сказал Горбунов «СЭ».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что главный тренер команды Гильерме Абаскаль отстранил Соболева от тренировок.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил футболиста из-за того, что он трижды пропустил командный завтрак. Отстранение Соболева было рассчитано до возвращения игрока из сборной.