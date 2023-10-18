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Сегодня, 12:10

Первый тренер Соболева: «В лагере мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об отстранении игрока от тренировок красно-белых.

«У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально. В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так. Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», — сказал Горбунов «СЭ».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что главный тренер команды Гильерме Абаскаль отстранил Соболева от тренировок.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил футболиста из-за того, что он трижды пропустил командный завтрак. Отстранение Соболева было рассчитано до возвращения игрока из сборной.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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