Первый тренер Соболева: «В лагере мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об отстранении игрока от тренировок красно-белых.
«У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально. В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так. Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», — сказал Горбунов «СЭ».
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что главный тренер команды Гильерме Абаскаль отстранил Соболева от тренировок.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил футболиста из-за того, что он трижды пропустил командный завтрак. Отстранение Соболева было рассчитано до возвращения игрока из сборной.
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|11
|4
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8
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|4
|5
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|17-15
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|11
|4
|4
|3
|12-14
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10
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|11-20
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11
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|3
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12
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|13-18
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13
|Балтика
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|3
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|7
|10-16
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14
|Ростов
|11
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|4
|5
|17-24
|10
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15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
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16
|Сочи
|11
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|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
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|14:00
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Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
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Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
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|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
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|И
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
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Милан Гайич
ЦСКА
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