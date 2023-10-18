В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировали информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильерме Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева — он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — сказал Зеленов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за того, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Отстранение футболиста было рассчитано до возвращения игрока из сборной.