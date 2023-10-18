В «Нефтчи» сообщили о договоренности с «Зенитом» по проведению товарищеского матча в Баку 18 ноября

В пресс-службе «Нефтчи» отреагировали на информацию о договоренности с «Зенитом» по проведению товарищеского матча в Баку.

«Договоренность есть. 18-го числа матч состоится. Есть мелкие неподтвержденные детали с питерской стороны, которые решатся на днях», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее в Telegram-канале «Ландскрона» сообщили, что матч состоится 18 ноября в Баку.