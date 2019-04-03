Первый матч на стадионе "Динамо" может пройти в конце мая

Первый матч на реконструированном стадионе "Динамо" в Петровском парке может пройти в конце мая, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию "Динамо". Во вторник было объявлено, что 6 июля на арене пройдет игра за Суперкубок России.

Для нас большая честь принять такое важное мероприятие на обновленном стадионе "Динамо". Уверены, что клубы и болельщики по достоинству оценят современное оснащение, комфортные условия, высочайшее качество площадки и новый качественный газон, подготовка которого ведется в настоящее время к первому матчу на стадионе, который может состояться в конце мая", - сообщили в управляющей компании.

Стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Сроки сдачи арены несколько раз переносились. Планировалось, что на обновленный стадион бело-голубые вернутся в начале года, однако из-за состояния поля комиссия РФС и РПЛ не допустила арену к проведению матчей. "Динамо" продолжает принимать соперников в Химках.