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Сегодня, 19:11

Первак назвал Андреева лучшим футбольным агентом в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал лучшим футбольным агентом России Павла Андреева.

«Лучший футбольный агент в России? У нас много агентов, но немного из них заботятся о развитии детского футбола и так далее. Знаю одного хорошего агента — Павел Андреев. Очень серьезно работает, знает практически всех начинающих футболистов, начиная с 10 лет. Андреев непубличный человек? Это желание и решение каждого. Когда я работал, то был публичен и нормально со всеми общался. Но по своему бизнесу сейчас я вообще не общаюсь», — приводит слова Первака Legalbet.

В агентстве Андреева числятся большое количество футболистов: Александр Соболев, Роман Зобнин, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Александр Селихов, Александр Максименко (все — «Спартак»), Сергей Пиняев («Локомотив») и другие.

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-generalnij-direktor-spartaka-pervak-nazval/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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