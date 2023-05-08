Первак назвал Андреева лучшим футбольным агентом в России

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал лучшим футбольным агентом России Павла Андреева.

«Лучший футбольный агент в России? У нас много агентов, но немного из них заботятся о развитии детского футбола и так далее. Знаю одного хорошего агента — Павел Андреев. Очень серьезно работает, знает практически всех начинающих футболистов, начиная с 10 лет. Андреев непубличный человек? Это желание и решение каждого. Когда я работал, то был публичен и нормально со всеми общался. Но по своему бизнесу сейчас я вообще не общаюсь», — приводит слова Первака Legalbet.

В агентстве Андреева числятся большое количество футболистов: Александр Соболев, Роман Зобнин, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Александр Селихов, Александр Максименко (все — «Спартак»), Сергей Пиняев («Локомотив») и другие.