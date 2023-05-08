Хохлов останется тренером «Сочи» на следующий сезон

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что действующий тренер команды Дмитрий Хохлов останется в клубе на следующий сезон.

— Как результат?

— Результат налицо.

— Кто будет тренером в следующем сезоне?

— У нас Хохлов.

— Останется ли он на следующий сезон?

— Да.

47-летний специалист работает в «Сочи» с апреля 2023 года.

Его команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 34 очка за 26 туров.