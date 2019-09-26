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Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Ростов»

21:17
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.

Сегодня в Москве Павел должен был пройти медосмотр в «Динамо», но ситуация в клубе остается неопределенной — медосмотр сорвался, завтра в клубе, перед отлетом в Ростов на матч 11-го тура, важное собрание.

По всей видимости, этой ситуацией неопределенности у бело-голубых воспользовался «Ростов» — игрок прилетел в город на Дону, где проведет переговоры с руководством клуба. (Сергей Егоров)

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