«Оренбург» интересуется экс-игроком «Краснодара» Игнатьевым

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» проявляется интерес к нападающему «Кабилии» Ивану Игнатьеву.

Алжирский клуб готов отпустить 26-летнего россиянина за 150 тысяч евро, из-за истекающего контракта летом 2026 года. По нашей информации, Игнатьев готов вернуться в Россию, так как не до конца адаптировался к жизни в Алжире.

Ранее агент игрока сообщил «СЭ», что Игнатьев вернулся в расположение «Кабилии» для тренировок в общей группе с командой.

Россиянин выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.