"Перед входом вытирайте ноги". "Ковер" в цветах "Зенита" возле стадиона "Локо"

Надпись на асфальте перед стадионом "Локо". Фото Телеграм

В социальных сетях появилась фотография, якобы сделанная перед гостевым входом на территорию стадиона "Локомотив". На асфальте возле "РЖД Арены" появился нарисованный краской "ковер", выполненный в цветах "Зенита", с которым железнодорожники сыграют сегодня в рамках 22-го тура премьер-лиги.

- Перед входом вытирайте ноги! - такая надпись содержится на асфальте.

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. "Зенит" с 44 баллами располагается на 1-й строчке.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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