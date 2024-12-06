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Форвард «Зенита» Педро: «В команде всегда будут поддерживать Соболева, забивает он или нет»

Алина Савинова
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Бразильский нападающий «Зенита» Педро ответил, поддерживает ли команда форварда Александра Соболева на фоне критики, которую футболист получает в свой адрес после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать еще раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно — он очень сильный футболист. Тем более он уже забил несколько голов здесь. Вся команда всегда будет поддерживать своих, будь то Соболев или любой другой игрок», — цитирует Педро Metaratings.ru.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий провел 16 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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