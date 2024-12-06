Источник: «Манчестер Сити» интересуется Батраковым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает Legalbet.

По информации источника, «горожане» следят за 19-летним россиянином с прошлого года. Существует вероятность, что в связи с санкциями «Ман Сити» договорится о переходе Батракова в один из клубов City Football Group, после чего арендует его оттуда с правом выкупа.

В текущем сезоне Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.