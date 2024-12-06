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Судейство

Сегодня, 11:25

Главу комиссии судей РФС Каманцева опросили в МВД после заявления Федорищева

Сергей Разин
корреспондент
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Глава экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев был опрошен в управлении МВД по Самарской области в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления главы региона Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, сообщает «РБК Спорт».

По сведениям источника, решение опросить Каманцева связано в том числе с его словами о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым. На вопрос Федорищева Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе глава ЭСК РФС ответил положительно, однако подчеркнул, что у него нет доказательств.

Судья Алексей Матюнин перед началом матча &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo; (4:1) 24&nbsp;апреля 2022 года. У губернатора Федорищева вопросы по двум матчам «Крыльев». Вспоминаем, кто и как их судил

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
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Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

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 9
П
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Зенит

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 7
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Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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Оренбург

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