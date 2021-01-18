Педро Роша заявил, что хочет лучше изучить русский язык

Форвард «Спартака» Педро Роша отметил, что рад вернуться в команду.

«Пока что все идет хорошо, — сказала бразилец в интервью клубной прес-службе. — Очень рад вернуться. Рад увидеть старых товарищей и надеюсь, что сбор пройдет хорошо для всех нас. Жив ли я после тяжелой тренировки? Да. Я готовился, тренировался в Бразилии, потому что знал, что сборы будут тяжелые. Я подошел к этому во всеоружии. Рад ли я, что из холодной Москвы мы уехали в Дубай? Да, потому что от холода я успел отвыкнуть. Хорошо, что мы провели в Москве всего пару-тройку дней, и я снова вернулся в теплый климат.

Хочу уделять больше времени изучению русского языка, потому что для меня это очень важно. Какие слова помню? «Давай», «хорошо», «можно» и другие. Знакомство с главным тренером прошло хорошо. До этого мы не были знакомы, но несколько раз уже пообщались — хорошее впечатление. Надеюсь, отношения дальше будут только налаживаться. Цели? Самые оптимистичные. Хорошо провести сборы и хорошо подготовиться, чтобы в нужный момент быть полезным тренеру и команде".

26-летний бразилец провел 2020 год на родине, выступая за «Фламенго» на правах аренды.