Павлюченко считает, что Дзюбе нужно пробовать свои силы в АПЛ

Экс-нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко оценил шансы форварда "Зенита" Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Англии.

Ранее Дзюба признался, что у него есть мечта поиграть в АПЛ.

– Там и в 35 играют. (Смеется.) Если у него появится конкретное предложение, то почему бы не поехать? Вы знаете, в России Артем уже поднялся до определенного уровня. Как футболист он здесь уже не растет. Судите сами – чемпионом страны стал, забивает, отдает. Дальше развиваться некуда. Если Артем хочет продолжать прогрессировать то, наверное, нужно пробовать. Но все зависит от того, появится ли стоящий вариант, – сказал Павлюченко. (Виталий Айрапетов)

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