Павлюченко поздравил Смолова с выходом на 6-е место списка бомбардиров чемпионата России: «Очень рад за него»
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» 105-й гол нападающего «Динамо» Федора Смолова, после которого форвард бело-голубых вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
Смолов опередил Павлюченко, на счету которого 104 гола в чемпионатах страны.
«Если Смолов забил больше, чем я, значит, он заслужил находиться на шестом месте. Расстроен ли я? Конечно, нет. Пусть забивает еще и поднимается выше — буду только рад. Я очень хорошо знаю Федю. Знаю, как он переживает, когда не забивает, или когда команда проигрывает. Поэтому честно скажу: я за него рад», — сказал Павлюченко «СЭ».
Рекорд по голам в истории чемпионатов России принадлежит Артему Дзюбе (156). Вторым идет Олег Веретенников (143), третьим — Александр Кержаков (139). Четвертую строчку занимает Дмитрий Кириченко (129), пятую — Дмитрий Лоськов (120).
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|И
|В
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1
|Краснодар
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2
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1