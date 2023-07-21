В «Динамо» объяснили, почему Бальбуэна снова стал капитаном команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возвращение капитанской повязки к защитнику Фабиану Бальбуэна.

«Это внутреннее дело команды. Думаю, что в Фабиане присутствуют лидерские качества. Многим игрокам команды их не хватало в прошлом сезоне. Наверное, это решение — правильное. Мы его поддержим», — сказал Пивоваров.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды.

Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо». Он вывел команду с повязкой на матч первого тура против «Краснодара» (1:3).