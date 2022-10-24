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Павлюченко: «Как только мы начинаем говорить о чемпионской игре «Спартака», то все рушится»

Павлюченко оценил игру «Спартака» в матче с «Химками»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Как только после побед «Спартака» мы начинаем говорить: вот она чемпионская игра! То в этот же момент у команды все рушится. Это вот такая закономерная подлость, к сожалению. Давайте подождем. Но то, что я вижу в последних матчах красно-белых... Такая игра мне нравится. Агрессивный и мобильный стиль игры. И с реализацией нет проблем. Пока «Спартак» на правильном пути. Но далеко вперед не будем загадывать. Посмотрим все на длинной дистанции», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).

Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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И К Ж
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 13 1 3
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