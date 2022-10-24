Классен признался, что не испытывает проблем из-за небольшого количества игрового времени в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Леон Классен рассказал, что не испытывает проблем с игровым временем в московском клубе.

«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, — это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол.

Буду ли рассматривать зимой варианты [с другими клубами], если они поступят? У меня действующий контракт со «Спартаком». Я хочу остаться в команде", — сказал Классен Metaratings.ru.

Классен выступает в «Спартаке» с января 2022 года. В составе команды защитник провел семь матчей, сыграв в общей сложности 297 минут.