Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив"

Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко считает, что форвард "Локомотива" Федор Смолов не может найти себя в новом клубе.

Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара" летом 2018-го.

– На мой взгляд, Федор ошибся с переходом в "Локомотив". Это мое мнение, никому не навязываю. И раньше говорил, что Смолову лучше остаться в "Краснодаре" – либо уехать в Европу. Считал, что парень потеряется и в "Спартаке", и в "Локо", куда его активно сватали.

– Но почему?

– Знаете, есть такое выражение: "Нашел свою команду". Вот "Краснодар" – его. Там он много забивал, был бомбардиром. Я на его месте не уходил бы оттуда. От добра добра не ищут. Другое дело, что не знаю всех подробностей трансфера. Может быть, какой-то конфликт произошел или что-то еще.

Но в "Локомотиве" Федор пока никак себя не может обрести. Забьет, потом теряется, потом опять забьет... Видно, что Смолов находится не в своей тарелке, ощущается, что не получается стать лидером как в "Краснодаре". Пока ему тяжеловато. Дай бог, чтобы в дальнейшем все сложилось, – сказал Павлюченко. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью с Павлюченко читайте – здесь