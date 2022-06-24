В «Динамо» призвали болельщиков отнестись с пониманием к введению карты болельщика
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров во время пресс-конференции ответил на вопрос о введении карты болельщика (Fan ID) с сезона-2022/2023.
— Мы проводили встречу с активом болельщиков. Позиция клуба следующая — на «Динамо» ходят зрители, этот тренд растtт. Мы хотим это продолжать. У нас есть время до марта 2023 года, чтобы посмотреть, как это работает. Мы сможем протестировать эту систему. У нас есть возможности, чтобы подготовиться к введению карты болельщика на нашем стадионе. Призываем болельщиков отнестись к этому с пониманием. Клуб будет делать все для комфорта фанатов. Надеюсь, болельщики нас поддержат, — сказал Пивоваров.
Ранее стало известно, что систему Fan ID введут на стадионе «Динамо» с января 2023 года.
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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