В «Динамо» призвали болельщиков отнестись с пониманием к введению карты болельщика

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров во время пресс-конференции ответил на вопрос о введении карты болельщика (Fan ID) с сезона-2022/2023.

— Мы проводили встречу с активом болельщиков. Позиция клуба следующая — на «Динамо» ходят зрители, этот тренд растtт. Мы хотим это продолжать. У нас есть время до марта 2023 года, чтобы посмотреть, как это работает. Мы сможем протестировать эту систему. У нас есть возможности, чтобы подготовиться к введению карты болельщика на нашем стадионе. Призываем болельщиков отнестись к этому с пониманием. Клуб будет делать все для комфорта фанатов. Надеюсь, болельщики нас поддержат, — сказал Пивоваров.

Ранее стало известно, что систему Fan ID введут на стадионе «Динамо» с января 2023 года.