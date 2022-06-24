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В «Динамо» призвали болельщиков отнестись с пониманием к введению карты болельщика

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров во время пресс-конференции ответил на вопрос о введении карты болельщика (Fan ID) с сезона-2022/2023.

— Мы проводили встречу с активом болельщиков. Позиция клуба следующая — на «Динамо» ходят зрители, этот тренд растtт. Мы хотим это продолжать. У нас есть время до марта 2023 года, чтобы посмотреть, как это работает. Мы сможем протестировать эту систему. У нас есть возможности, чтобы подготовиться к введению карты болельщика на нашем стадионе. Призываем болельщиков отнестись к этому с пониманием. Клуб будет делать все для комфорта фанатов. Надеюсь, болельщики нас поддержат, — сказал Пивоваров.

Ранее стало известно, что систему Fan ID введут на стадионе «Динамо» с января 2023 года.

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Fan ID (паспорт болельщика)
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