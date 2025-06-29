Пивоваров — о Карраскале: «Ситуация развивается»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Хорхе Карраскалем.

«Ситуация развивается. По ее итогам мы расскажем детали», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Карраскаль не прибыл в расположение «Динамо», игроки которого уже находятся на тренировочном сборе. Также отмечалось, что футболист уже согласовал контракт с «Фламенго».

Действующий контракт Карраскаля с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний колумбиец забил 8 голов и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.