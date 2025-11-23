Пивоваров заявил, что «Динамо» сейчас не ищет главного тренера
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал футболистов и тренерского штаб московского клуба с консультативным советом и партнерами.
— Это было собрание, предложили членам консультативного совета приехать. Команда переживает не самые простые времена. Люди не безразличны. Все сказали слова. Своими словами замотивировали. Поиска главного тренера сейчас нет, — сказал Пивоваров.
23 ноября «Динамо» с крупным счетом победило махачкалинское «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Ролан Гусев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Динамо
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|
10
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|2 : 0
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|0 : 2
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 0
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2
