«Локомотив» — «Краснодар»: Руденко открыл счет в матче

«Локомотив» вышел вперед в матче с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 11-й минуте забил Александр Руденко, которому ассистировал Данил Пруцев.