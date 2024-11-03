Тетрадзе: «Динамо» в матче с «Ростовом» потерял два «золотых» очка»

Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал ничью между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Первый круг уже заканчивается, очень обидно упускать очки в таких матчах. Считаю, что бело-голубые с «Ростовом» потеряли два «золотых» балла. «Динамо» хорошо играет в атаке, много забивает. Я не ожидал такого результата.

«Ростов», к сожалению, неубедительно выступает в этом сезоне. Но я отдаю им должное, они вышли играть на результат, выступали вторым номером. «Ростов» моментов не создал, но воспользовался ошибкой «Динамо». Увезли важные очки для себя. Для «Динамо» — плачевный результат, свои моменты они не реализовали», — цитирует Legalbet Тетрадзе.