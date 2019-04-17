"Павел - очень хороший человек. Жаль, что он совершил ошибку". Вандерсон - о Мамаеве

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон заявил, что считает хорошим человеком своего одноклубника Павла Мамаева. Он также добавил, что не знает, вернется ли российский хавбек в футбол.

- Мне повезло играть с ним полтора года, - приводит слова Вандерсона Futbolbajocero. - Он - очень хороший человек, у нас были отличные отношения. Он был одним из лидеров клуба. То, что с ним случилось - часть жизни. Мы все совершаем ошибки. К несчастью, он тоже. Понятия не имею, будет ли Мамаев снова играть в футбол. Сложно сказать, что будет дальше, но надеюсь, с ним будет все хорошо.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live