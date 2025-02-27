Мамаев: «Давно такого не случалось, чтобы все были в восторге от «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России и оценил игру «Спартака».

«Я думаю, что и в этом сезоне есть ряд команд, которые могут прервать это доминирование. Да, «Зенит» априори очень силен по подбору игроков, классный главный тренер, руководители, но сейчас очень хорошо по таблице идут и «Краснодар», и «Спартак».

О «Спартаке» вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не случалось, чтобы все были в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо» тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хорошие, так что это может произойти в любой момент», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» при равенстве баллов лишь по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 37 очками.