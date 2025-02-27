Балахнин: «У «Локомотива» высокие шансы, но Махачкала не та команда, которую можно спокойно обыграть»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 19-го тура, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив».
«Конечно, у «Локомотива» высокие шансы, но Махачкала не та команда, которую можно спокойно обыграть. Тем более это очень дисциплинированная, хорошо обороняющаяся команда. «Динамо» способно навязать бой «Локомотиву», и железнодорожникам будет очень и очень непросто», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.
Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» пройдет 28 февраля, начало — в 19.00 по московскому времени.
Источник: Vprognoze.ru
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