Мамаев: «Смолов интегрирован в жизнь академии в Дубае, насколько ему позволяет карьера»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев рассказал об участии нападающего «быков» Федора Смолова в работе его академии.

«В первую очередь, он выполняет обязательства партнера. Он интегрирован в жизнь академии ровно настолько, насколько ему позволяет карьера футболиста. У него всегда игры, он всегда на тренировках. Федор не может целиком быть с нами, но он всегда на связи и всегда участвует в жизни академии», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.

Этим летом Смолов вернулся в «Краснодар», подписав контракт до окончания текущего сезона.