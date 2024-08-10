Евсиков: «Раньше для ЦСКА любое место, кроме первого, было как поражение»
Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков поделился мнением о нынешнем составе армейцев.
— В общем, все лучшее осталось с ЦСКА. Вам в нынешнем клубе что-то еще напоминает о команде, в которой вы играли?
— Руководство все то же, — цитирует Евсикова «РБ Спорт». — И сейчас в составе хорошие ребята, как и в нашем поколении. Единственное отличие — в то время для ЦСКА любое место, кроме первого, было как поражение. Поэтому желаю ЦСКА вернуться на тот уровень.
ЦСКА в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2015/16.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
9
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
10
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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