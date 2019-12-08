Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что организация бойкотов — неправильная позиция футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды.

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на фанатские сообщества. Болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала», ЦСКА, «Краснодара», «Уфы» на матчах, состоявшихся в пятницу и субботу, поддержали акцию и покинули трибуны. В воскресенье это собираются сделать спартаковцы и организованные болельщики «Ростова».

— Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты, — цитирует Колобкова «РИА Новости». — Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами.

Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства.