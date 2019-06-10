Павел Колобков: "Благодаря лимиту сборная России удачно выступила на чемпионате мира – 2018"

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о действующем лимите на легионеров в чемпионате России.

– Уверен, что благодаря нынешнему лимиту наша сборная удачно выступила на чемпионате мира – 2018, – цитируют "Известия" Колобкова. – А сейчас у главного тренера Станислава Черчесова появился выбор. У нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в национальной команде. Если помните, до введения лимита мы не знали вообще, из каких спортсменов набирать сборную, потому что на всех ключевых позициях выступали иностранцы.

К тому же этот вариант лимита позволяет в том числе создавать некую привлекательность для болельщиков. С одной стороны, легионеры повышают качество нашего футбола и конкурентоспособность на европейском уровне. С другой – наши игроки могут учиться у них, перенимать опыт.