Каманцев: «Не могу сказать, что все судьи абсолютно честные»

Руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, удалось ли в российском футболе сделать так, что у судей больше не возникает желания судить предвзято.

«У меня судьи не только РПЛ. Первая и Вторая лиги, мини-футбол, пляжка. Говорить за всех не буду — коллектив у нас большой, сложный. Этические нарушения, думаю, до сих пор присутствуют. В большом футболе судьи видят, что можно добраться наверх и хорошо зарабатывать. Со своей стороны мы многое сделали, дальше от людей зависит. В таком большом коллективе всегда есть место для нечестных. Не могу сказать, что все судьи абсолютно честные. Мы с этим можем только бороться. Как много было вопросов в этом сезоне РПЛ, связанных именно с предвзятым судейством? Только относительно матча «Пари НН» — «Крылья Советов». Поэтому у нас сейчас фокус на Первую и Вторую лиги, потому что за РПЛ следят, а в низших лигах порядок наводить надо», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Серб Милорад Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.