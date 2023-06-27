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Судейство

Сегодня, 17:01

Тарханов предположил, с чем связана смена руководства судейского корпуса РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказал мнение о назначении руководителем департамента судейства Российского футбольного союза сербского специалиста Милорада Мажича.

«У сербов менталитет близкий к русскому. Поэтому, возможно, Мажич и сумеет организовать эффективную работу судейского корпуса в России. В минувшем сезоне было множество нареканий на судейство. Поэтому, вероятно, решили поменять руководителя. Арбитров нужно обучать так же, как футболистов. Ведь раньше судьями в основном становились те, кто сами играли в футбол. А сейчас ситуация немного изменилась. Наверное, в том числе и поэтому происходят ошибки. У арбитра должна быть молниеносная реакция на любой момент. Он должен все видеть. Какие-то ошибки неизбежны, но грубых просчетов быть не должно», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10960691-tarhanov-predpolozhil-s-chem-svyazana-smena-rukovodstva-sudejskogo-korpusa-rfs.html
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Александр Тарханов
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