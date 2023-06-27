Тарханов предположил, с чем связана смена руководства судейского корпуса РФС
Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказал мнение о назначении руководителем департамента судейства Российского футбольного союза сербского специалиста Милорада Мажича.
«У сербов менталитет близкий к русскому. Поэтому, возможно, Мажич и сумеет организовать эффективную работу судейского корпуса в России. В минувшем сезоне было множество нареканий на судейство. Поэтому, вероятно, решили поменять руководителя. Арбитров нужно обучать так же, как футболистов. Ведь раньше судьями в основном становились те, кто сами играли в футбол. А сейчас ситуация немного изменилась. Наверное, в том числе и поэтому происходят ошибки. У арбитра должна быть молниеносная реакция на любой момент. Он должен все видеть. Какие-то ошибки неизбежны, но грубых просчетов быть не должно», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
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