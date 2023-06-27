Шишкин: «Первые туры РПЛ покажут, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от состава кубковой группы красно-белых и отметил, что ко встрече с «Зенитом» в пятом туре в турнирной таблице уже появится определенность.

«Кубковая группа «Спартака» действительно выделяется, реально можно сказать «группа смерти», такие мощные команды — «Спартак», «Краснодар», «Динамо»... Да и «Пари НН» не стоит сбрасывать со счетов, я думаю. Это кубок, будет по две встречи, выходят из группы три команды. Казалось бы, первые три, которые я назвал, «на бумаге» должны выходить. Но я думаю, что Нижний даст бой всем. И я ожидаю, что могут быть какие-то сюрпризы. А так как дополнение к чемпионату России такие матчи будут украшать наш российский футбол. После игр с новичками уже в пятом туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом». Как раз матчи до этой встречи будут показательны в том плане, как команды будут готовы. Но, по идее, они должны быть готовы с первого тура. Вряд ли за такой короткий перерыв все растеряют форму. Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание и по турнирному положению команд, и по тому, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).