Шишкин: «Первые туры РПЛ покажут, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»
Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от состава кубковой группы красно-белых и отметил, что ко встрече с «Зенитом» в пятом туре в турнирной таблице уже появится определенность.
«Кубковая группа «Спартака» действительно выделяется, реально можно сказать «группа смерти», такие мощные команды — «Спартак», «Краснодар», «Динамо»... Да и «Пари НН» не стоит сбрасывать со счетов, я думаю. Это кубок, будет по две встречи, выходят из группы три команды. Казалось бы, первые три, которые я назвал, «на бумаге» должны выходить. Но я думаю, что Нижний даст бой всем. И я ожидаю, что могут быть какие-то сюрпризы. А так как дополнение к чемпионату России такие матчи будут украшать наш российский футбол. После игр с новичками уже в пятом туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом». Как раз матчи до этой встречи будут показательны в том плане, как команды будут готовы. Но, по идее, они должны быть готовы с первого тура. Вряд ли за такой короткий перерыв все растеряют форму. Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание и по турнирному положению команд, и по тому, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -