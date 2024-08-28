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Судейство

Сегодня, 16:30

Каманцев: «Ни один предыдущий руководитель судейства не выполнял тот объем работы, что делает Мажич»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» оценил работу главы департамента судейства Милорада Мажича.
«Безусловно благодаря коллегам из коммуникационного блока РФС я читаю всю критику и заявления в адрес судей, но в ней никогда не звучит конкретных предложений. Найти хорошего специалиста сложно в любой отрасли, но в судействе это еще более сложная история. Но несмотря на это, нам удалось привлечь в Россию одних и лучших специалистов в мире.

Милорад Мажич — инструктор ФИФА, я не совру, если скажу, что он один из самых востребованных специалистов в мировом судействе. За мое время работы в РФС было несколько руководителей. Я могу сказать, что ни один предыдущий руководитель не выполнял тот объем работы, который выполняет Мажич», — сказал Каманцев «СЭ».

 
Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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