Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:15

Каманцев — о давлении на судей: «Уверен, что будут еще более жесткие демарши»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о судействе в России.

— Но вы же не будете отрицать, что давление на судей со стороны клубов заметно усилилось? Как к этому относитесь?

— Я ожидал этого. Более того, я уверен, что будут еще более жесткие демарши. Почему? У нас стал очень конкурентный чемпионат. Все хотят получить преимущество, так как цена каждого очка очень и очень высока. Если их не удается получить, то можно попробовать публичные атаки через СМИ. Так уже случалось в прошлом сезоне. Так будет и сейчас. Мы готовы к этому и продолжим относиться ко всему с холодной головой. Логика «помогайте нам или мы будем создавать вам проблемы» для нас не работает.

— Какие есть пути улучшения ситуации?

— На словах все выступают за развитие судейства, но повысить судьям зарплату мы смогли только после очень долгого убеждения клубов со стороны Александра Валерьевича [Дюкова] и Ашота Рафаиловича [Хачатурянца]. Все говорят, что нужны улучшения, но увеличить отчисления на судейство они не готовы. Много ли у нас клубов, которые на системном уровне занимаются развитием в своих академиях возможности игрокам попробовать себя в качестве судей? Мы же понимаем, что единицы из выпускников даже ведущих академий становятся профессиональными футболистами.

При этом в частных разговорах клубы регулярно говорят о том, что им тяжело поверить в непредвзятость судей, когда цена одного места в таблице РПЛ превышает десятки миллионов рублей, а оплата одного матча арбитру составляет 200 тысяч. Это рождает почву для недоверия скорее даже не к судьям, а сопернику.

Сейчас премия арбитру за хорошую работу на протяжении всего сезона равна трем миллионам рублей. Много ли это? Для обычного человека — да. Но та ли эта сумма, которая внушает клубам доверие в его абсолютной честности при призовом фонде РПЛ в несколько миллиардов? Не уверен.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал работу арбитров. Также судей в нецензурной критиковал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. 27 августа Андреев извинился перед арбитрами за свои слова.

24 августа махачкалинское «Динамо» в открытом письме обратилось к РФС с просьбой уделить особое внимание проблеме судейства.

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
7
2
Читайте также
Жена Сафонова представила полный список требований по алиментам
Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев: «Объективно качество судейства после прихода Мажича стало лучше»

Каманцев: «Ни один предыдущий руководитель судейства не выполнял тот объем работы, что делает Мажич»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости