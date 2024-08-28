Каманцев — о давлении на судей: «Уверен, что будут еще более жесткие демарши»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о судействе в России.

— Но вы же не будете отрицать, что давление на судей со стороны клубов заметно усилилось? Как к этому относитесь?

— Я ожидал этого. Более того, я уверен, что будут еще более жесткие демарши. Почему? У нас стал очень конкурентный чемпионат. Все хотят получить преимущество, так как цена каждого очка очень и очень высока. Если их не удается получить, то можно попробовать публичные атаки через СМИ. Так уже случалось в прошлом сезоне. Так будет и сейчас. Мы готовы к этому и продолжим относиться ко всему с холодной головой. Логика «помогайте нам или мы будем создавать вам проблемы» для нас не работает.

— Какие есть пути улучшения ситуации?

— На словах все выступают за развитие судейства, но повысить судьям зарплату мы смогли только после очень долгого убеждения клубов со стороны Александра Валерьевича [Дюкова] и Ашота Рафаиловича [Хачатурянца]. Все говорят, что нужны улучшения, но увеличить отчисления на судейство они не готовы. Много ли у нас клубов, которые на системном уровне занимаются развитием в своих академиях возможности игрокам попробовать себя в качестве судей? Мы же понимаем, что единицы из выпускников даже ведущих академий становятся профессиональными футболистами.

При этом в частных разговорах клубы регулярно говорят о том, что им тяжело поверить в непредвзятость судей, когда цена одного места в таблице РПЛ превышает десятки миллионов рублей, а оплата одного матча арбитру составляет 200 тысяч. Это рождает почву для недоверия скорее даже не к судьям, а сопернику.

Сейчас премия арбитру за хорошую работу на протяжении всего сезона равна трем миллионам рублей. Много ли это? Для обычного человека — да. Но та ли эта сумма, которая внушает клубам доверие в его абсолютной честности при призовом фонде РПЛ в несколько миллиардов? Не уверен.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал работу арбитров. Также судей в нецензурной критиковал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. 27 августа Андреев извинился перед арбитрами за свои слова.

24 августа махачкалинское «Динамо» в открытом письме обратилось к РФС с просьбой уделить особое внимание проблеме судейства.