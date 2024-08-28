Каманцев — о давлении на судей: «Уверен, что будут еще более жесткие демарши»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о судействе в России.
— Но вы же не будете отрицать, что давление на судей со стороны клубов заметно усилилось? Как к этому относитесь?
— Я ожидал этого. Более того, я уверен, что будут еще более жесткие демарши. Почему? У нас стал очень конкурентный чемпионат. Все хотят получить преимущество, так как цена каждого очка очень и очень высока. Если их не удается получить, то можно попробовать публичные атаки через СМИ. Так уже случалось в прошлом сезоне. Так будет и сейчас. Мы готовы к этому и продолжим относиться ко всему с холодной головой. Логика «помогайте нам или мы будем создавать вам проблемы» для нас не работает.
— Какие есть пути улучшения ситуации?
— На словах все выступают за развитие судейства, но повысить судьям зарплату мы смогли только после очень долгого убеждения клубов со стороны Александра Валерьевича [Дюкова] и Ашота Рафаиловича [Хачатурянца]. Все говорят, что нужны улучшения, но увеличить отчисления на судейство они не готовы. Много ли у нас клубов, которые на системном уровне занимаются развитием в своих академиях возможности игрокам попробовать себя в качестве судей? Мы же понимаем, что единицы из выпускников даже ведущих академий становятся профессиональными футболистами.
При этом в частных разговорах клубы регулярно говорят о том, что им тяжело поверить в непредвзятость судей, когда цена одного места в таблице РПЛ превышает десятки миллионов рублей, а оплата одного матча арбитру составляет 200 тысяч. Это рождает почву для недоверия скорее даже не к судьям, а сопернику.
Сейчас премия арбитру за хорошую работу на протяжении всего сезона равна трем миллионам рублей. Много ли это? Для обычного человека — да. Но та ли эта сумма, которая внушает клубам доверие в его абсолютной честности при призовом фонде РПЛ в несколько миллиардов? Не уверен.
Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал работу арбитров. Также судей в нецензурной критиковал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. 27 августа Андреев извинился перед арбитрами за свои слова.
24 августа махачкалинское «Динамо» в открытом письме обратилось к РФС с просьбой уделить особое внимание проблеме судейства.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1