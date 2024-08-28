Каманцев: «Многие клубы уже общались с Мажичем. Он часто посещает стадионы лично»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии главы департамента судейства Милорада Мажича с клубами РПЛ.
«Клубы не общаются с Мажичем? Во-первых, это не так, и многие клубы общались с ним. Он часто посещает стадионы лично. Во-вторых, как я и говорил несколько недель назад одному из ваших коллег, в перерыве на сборную мы пригласим представителей клубов в РФС на встречу с руководством судейского комитета и пообщаемся со всеми, с кем еще не успели.
А теперь давайте конкретно по работе Милорада. Два с половиной месяца назад после окончания предыдущего сезона все без исключения говорили о том, что судейство стало лучше. Тот же Дмитрий Андреев из «Оренбурга» комплиментарно высказывался о судействе, президент РПЛ Александр Алаев, который нас часто и по делу критикует, признал, что ему не нравится закрытость судей, но в конце сезона арбитры показали хороший результат и не повлияли на итоговую таблицу. А значит, такой подход дал результат», — сказал Каманцев «СЭ».
Каманцев также отметил, что с приходом Мажича идет снижение количества ключевых ошибок.
«Прошло два месяца, и все изменилось: Мажич и судьи стали плохими, резко нужно что-то менять. Но статистика говорит о том, что с его приходом идет неуклонное снижение количества ключевых ошибок. Возможно, в конце прошлого сезона мы уткнулись в потолок, сделали все, что в краткосрочной перспективе относительно легко можно сделать для улучшения судейства. И сейчас мы находимся уже в той ситуации, когда улучшить работу судей тем материалом, который у нас есть, тяжело», — добавил Каманцев.
51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1