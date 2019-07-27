20:48 | Футбол — РПЛ

Павел Худяков: "Зарплату в 700-750 тысяч рублей в месяц в "Тамбове" получает один-два человека"

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Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в интервью "СЭ" рассказал о зарплатах игроков своей команды. Он подчеркнул, что футболисты, которые обыграли "Спартак" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России, зарабатывают 200-250 тысяч в месяц.

– Можете назвать самую большую зарплату у игроков "Тамбова"?

– Где-то 700-750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.

– А минимальная?

– 60 тысяч рублей.

– Этот человек выходил на поле?

– Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200-250 тысяч. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Худякова

Тамбов - Спартак

 

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