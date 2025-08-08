Павел Алешин: «Продал коллекцию программок за 1 200 000 рублей»
Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей коллекции футбольных программок.
— Вы упомянули коллекцию программок. Жива?
— Нет. Года три назад распродал.
— Ой, как жалко.
— Когда плохо себя почувствовал, подумал: вот помру, и все мои сокровища окажутся на помойке. Жена им цены не знает, дочку и внуков это вообще не интересует. А так хоть какие-то деньги... В обшей сложности заработал 1 200 000 рублей.
— За сколько ушла самая дорогая программка?
— 5 тысяч рублей. Тбилисская, 1953 год. Тут не угадаешь. Иногда программка команды второй лиги стоила дороже, чем с гостевого матча сборной СССР.
— Странно.
— Почему? Представьте: живет человек в Вологде, болеет за местное «Динамо», собирает программки этой команды. Не хватает одной-единственной — с выезда в Житомир. А у меня есть. Отсюда и готовность заплатить любые деньги.
— Главные жемчужины вашей коллекции?
— Коллекций у меня было две. Первую пришлось продать в 1986-м — чтобы выкупить часть архива Константина Есенина. После этого собирал в основном московские программки разных лет, начиная с 20-х годов. Об их существовании многие даже не подозревали.
— Как доставали?
— Через ветеранов — игроков, тренеров, судей. Делал с ними интервью, узнавал, сохранились ли у кого-то старые программки. Частенько их отдавали бесплатно. Говорили: «Забирай. Мне уже без надобности».
— За сколько продали первую коллекцию?
— За две с половиной тысячи рублей. Для понимания: новые «Жигули» в то время стоили около восьми. Когда Есенин умер, его жена Алина сказала: «Мне нужны деньги. Буду распродавать Костин архив». Говорила про какого-то азербайджанца, который собрался все это купить и увезти в Баку...
— Так что вы приобрели?
— Подшивки «Красного спорта» с 1924 по 1948 год.
— За две с половиной тысячи?!
— Такую цену заломила Алина. Денег у меня не было. Вот и пожертвовал коллекцией.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2