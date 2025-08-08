Павел Алешин: «Продал коллекцию программок за 1 200 000 рублей»

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей коллекции футбольных программок.

— Вы упомянули коллекцию программок. Жива?

— Нет. Года три назад распродал.

— Ой, как жалко.

— Когда плохо себя почувствовал, подумал: вот помру, и все мои сокровища окажутся на помойке. Жена им цены не знает, дочку и внуков это вообще не интересует. А так хоть какие-то деньги... В обшей сложности заработал 1 200 000 рублей.

— За сколько ушла самая дорогая программка?

— 5 тысяч рублей. Тбилисская, 1953 год. Тут не угадаешь. Иногда программка команды второй лиги стоила дороже, чем с гостевого матча сборной СССР.

— Странно.

— Почему? Представьте: живет человек в Вологде, болеет за местное «Динамо», собирает программки этой команды. Не хватает одной-единственной — с выезда в Житомир. А у меня есть. Отсюда и готовность заплатить любые деньги.

— Главные жемчужины вашей коллекции?

— Коллекций у меня было две. Первую пришлось продать в 1986-м — чтобы выкупить часть архива Константина Есенина. После этого собирал в основном московские программки разных лет, начиная с 20-х годов. Об их существовании многие даже не подозревали.

— Как доставали?

— Через ветеранов — игроков, тренеров, судей. Делал с ними интервью, узнавал, сохранились ли у кого-то старые программки. Частенько их отдавали бесплатно. Говорили: «Забирай. Мне уже без надобности».

— За сколько продали первую коллекцию?

— За две с половиной тысячи рублей. Для понимания: новые «Жигули» в то время стоили около восьми. Когда Есенин умер, его жена Алина сказала: «Мне нужны деньги. Буду распродавать Костин архив». Говорила про какого-то азербайджанца, который собрался все это купить и увезти в Баку...

— Так что вы приобрели?

— Подшивки «Красного спорта» с 1924 по 1948 год.

— За две с половиной тысячи?!

— Такую цену заломила Алина. Денег у меня не было. Вот и пожертвовал коллекцией.